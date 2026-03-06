واحتكم الأمر.. الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز

حسم الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك أمام بيراميدز من عدمه.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك على ركلة جزاء سجل منها حسام عبدالمجيد هدف مباراة الزمالك وبيراميدز الوحيد.

وأفاد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بأن قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد تعرض ناصر منسي لاعب الزمالك لعرقلة من حارس بيراميدز أحمد الشناوي صحيح.

وشدد على أن ناصر منسي مهاجم الزمالك نجح في لعب الكرة قبل أن يتعرض للعرقلة من جانب أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز..

ويحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز والفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري في الجولة الـ 21

1- ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف

1- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد7 أهداف.

2- تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 7 أهداف.

2- صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

2- صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.

3- عمر الساعي نجم المصري برصيد 5 أهداف.

3- فاخري لاكاي نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.