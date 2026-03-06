قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واحتكم الأمر.. الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
القسم الرياضي

حسم الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك أمام بيراميدز من عدمه.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك على ركلة جزاء سجل منها حسام عبدالمجيد هدف مباراة الزمالك وبيراميدز الوحيد.

وأفاد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بأن قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد تعرض ناصر منسي لاعب الزمالك لعرقلة من حارس بيراميدز أحمد الشناوي صحيح.

وشدد على أن ناصر منسي مهاجم الزمالك نجح في لعب الكرة قبل أن يتعرض للعرقلة من جانب أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز..

ويحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز والفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري في الجولة الـ 21

1- ناصر ماهر نجم  بيراميدز برصيد 7 أهداف
1- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد7 أهداف.

2- تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 7 أهداف.

2- صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

2- صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.

3- عمر الساعي نجم المصري برصيد 5 أهداف.

3- فاخري لاكاي نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.

الزمالك بيراميدز الدوري ناصر منسي حسام عبدالمجيد اوسكار رويز اتحاد الكرة لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

إيران

وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران: باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران

رانيا المارية

على قد اللحاف مد رجليك.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في العيد دون ضغوط مالية| فيديو

أحمد سعيد فرماوي

عالم بالأوقاف: غزوة بدر أعظم دروس الأخذ بالأسباب

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد