قبل لقاء الزمالك وبيراميدز.. رسالة مثيرة من عمرو الدردير لجماهير الأهلي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك و بيراميدز، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الممتاز

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سؤال لجمهور الأهلي بصراحة هتشجعوا مين النهاردة".

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، فيما سجل لاعبوه 30 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفًا.

فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و4 تعادلات وسقط بالخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفًا.