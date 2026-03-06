قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الغردقة العام خلال شهرين

ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية خلال الشهرين الماضيين، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية المتخصصة بالمحافظة والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات الدولة بتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العمليات شملت مختلف حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، مشيرًا إلى أن جميع التدخلات الطبية تمت وفق بروتوكولات طبية دقيقة لإدارة المخاطر القلبية، مع متابعة مستمرة للوظائف الحيوية للمرضى باستخدام أجهزة متابعة رسم القلب وضغط الدم ونسب تشبع الأكسجين.

وأضاف أن المستشفى اعتمد خلال تنفيذ العمليات على فريق طبي متكامل يضم استشاريي أمراض القلب من معهد القلب القومي وجامعة قنا، إلى جانب أخصائيي الأشعة وهيئة التمريض المدربة على أعمال القسطرة، مع دعم من الصيدلة العلاجية لتوفير الأدوية الحيوية اللازمة قبل وأثناء وبعد التدخلات الطبية.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر استمرار دعم المحافظة لتطوير الخدمات بمستشفى الغردقة العام وتعزيز قدرات الكوادر الطبية بما يضمن تقديم خدمات قلبية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل ببروتوكولات السلامة والجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان أعلى مستويات حماية المرضى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على دعم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتطوير مهارات الفرق الطبية في استخدام التقنيات الحديثة والتصوير التشخيصي، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص وتقديم خدمات علاجية متقدمة، مع العمل على تعزيز دور مستشفى الغردقة العام كمركز مرجعي متخصص لعلاج أمراض القلب والشرايين على مستوى محافظة البحر الأحمر.

