رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطبخ الخير.. توزيع 500 وجبة إفطار صائم وشنط غذائية بكفر سعد

زينب الزغبي

في دمياط يتسابق الجميع لعمل الخير طوال شهر رمضان ، مطابخ الخير منتشرة ولكن هناك مطابخ حريصة على تقديم أفضل أنواع وجبات الإفطار للصائمين بالمجان ،

مطبخ الخير بكفر سعد والتابع لجمعية البر والتقوى، برئاسة الدكتور عماد عوض ،يقدم يوميا وجبات الإفطار للصائمين سواء في منازلهم أو يقوم بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الطرق السريع والشوارع.

ومن جانبه صرح فهيم منير مسؤل جمعية البر والتقوى بمركز كفر سعد ، أن شباب المتطوعين يقومون بإعداد الوجبات يوميا داخل المطبخ حيث يصل إجمالي عدد وجبات الخير التى تعد يوميا لـ 500 وجبة وتزيد في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن المطبخ حريص على تنوع الوجبات يوميا وطوال الشهر الكريم وتكون ما بين اللحوم والأسماك والطيور وحريصين على وصولها لمستحقيها من المتعففين، اضافه الى توزيع المئات من كراتين المواد الغذائية على الأسر المتعففة داخل مركز كفر سعد بشكل دائم.

