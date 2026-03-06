مطبخ الخير.. توزيع 500 وجبة إفطار صائم وشنط غذائية بكفر سعد

في دمياط يتسابق الجميع لعمل الخير طوال شهر رمضان ، مطابخ الخير منتشرة ولكن هناك مطابخ حريصة على تقديم أفضل أنواع وجبات الإفطار للصائمين بالمجان ،

مطبخ الخير بكفر سعد والتابع لجمعية البر والتقوى، برئاسة الدكتور عماد عوض ،يقدم يوميا وجبات الإفطار للصائمين سواء في منازلهم أو يقوم بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الطرق السريع والشوارع.

ومن جانبه صرح فهيم منير مسؤل جمعية البر والتقوى بمركز كفر سعد ، أن شباب المتطوعين يقومون بإعداد الوجبات يوميا داخل المطبخ حيث يصل إجمالي عدد وجبات الخير التى تعد يوميا لـ 500 وجبة وتزيد في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن المطبخ حريص على تنوع الوجبات يوميا وطوال الشهر الكريم وتكون ما بين اللحوم والأسماك والطيور وحريصين على وصولها لمستحقيها من المتعففين، اضافه الى توزيع المئات من كراتين المواد الغذائية على الأسر المتعففة داخل مركز كفر سعد بشكل دائم.