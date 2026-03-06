قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
أخبار العالم

أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية

طائرة مسيرة -أرشيفي
طائرة مسيرة -أرشيفي
محمود نوفل

قال مسؤول أوكراني إنه سيتم نشر خبراء أوكرانيين في مجال المسيرات الاعتراضية في الشرق الأوسط.


ونقلت إيه بي سي عن مسؤول أوكراني، إن عملية انتشار الخبراء ستشمل مشغلي مسيرات اعتراضية ومختصين في الحرب الإلكترونية.

واشار المسؤول ذاته إلى أن الدعم الأوكراني سيركز على الدفاع عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ولاحقا ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ، أنه تلقى طلبًا من الولايات المتحدة لتقديم الدعم في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي إنه أصدر أمرًا بتوفير المعدات والخبراء الأوكرانيين، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوكرانيا تُساعد شركاءها الذين يُساهمون في تعزيز أمننا وحماية أرواح شعبنا".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك رداً على سؤال حول عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز: "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح يوم الخميس بأن أوكرانيا تلقت طلباً محدداً من الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط.

طائرة مسيرة أوكرانيا الحرب الإلكترونية الشرق الأوسط أمريكا

