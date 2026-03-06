أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية

قال مسؤول أوكراني إنه سيتم نشر خبراء أوكرانيين في مجال المسيرات الاعتراضية في الشرق الأوسط.



ونقلت إيه بي سي عن مسؤول أوكراني، إن عملية انتشار الخبراء ستشمل مشغلي مسيرات اعتراضية ومختصين في الحرب الإلكترونية.

واشار المسؤول ذاته إلى أن الدعم الأوكراني سيركز على الدفاع عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ولاحقا ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ، أنه تلقى طلبًا من الولايات المتحدة لتقديم الدعم في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي إنه أصدر أمرًا بتوفير المعدات والخبراء الأوكرانيين، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوكرانيا تُساعد شركاءها الذين يُساهمون في تعزيز أمننا وحماية أرواح شعبنا".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك رداً على سؤال حول عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز: "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح يوم الخميس بأن أوكرانيا تلقت طلباً محدداً من الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط.