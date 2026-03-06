افتتاح المسجد القديم بمعدية رشيد بمطوبس| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح المسجد القديم بقرية معدية رشيد بمركز مطوبس، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار المساجد بالمحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله»، مشيداً بالمشاركة المجتمعية.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «آيات الله في بدر» وبين الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة أن الهدف المراد من الخطبة هو استلهام روح التأييد الإلهي وتعميقه في الوجدان، وبث روح اليقين إذا ألمت بنا الأزمات.

أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ سعد مطاوع مدير إدارة مطوبس بحري، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.