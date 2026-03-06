الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بعض الدول بدأت جهودا للوساطة وأبلغناها أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: لا نتردد أبدا في الدفاع عن كرامة وسلطة بلدنا.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، أن إيران سعت بكل جهد عبر الدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو الحرب، مشيراً إلى أن "العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني" لم يترك لطهران خياراً سوى الدفاع عن نفسها.

وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، قال بزشكيان موجهاً كلماته لقادة المنطقة: "أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا."

وأضاف الرئيس الإيراني: “نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة.”

في السياق نفسه، نفت مصادر رسمية في وزارة الأمن الإيرانية أي تقارير عن مساعٍ للتواصل مع الاستخبارات الأمريكية لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، واصفة تلك الأخبار بأنها "كاذبة تماماً وتهدف إلى التأثير النفسي في فترة الحرب".

وأوضح المصدر أن هذه الأخبار الملفقة تعكس "الإحساس المتزايد بالعجز لدى الجانب الأمريكي في المجال العسكري"، في إشارة إلى التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول استعداد عناصر من وزارة الأمن الإيرانية للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لإنهاء الصراع.