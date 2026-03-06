السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة اطفاء بهتيم، والرائد محسن شاهين، وتم الدفع ب 3 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى والعقارات المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق بشقة سكنية داخل عقار بشارع الحبيبي والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.