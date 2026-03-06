تناولا التطورات الإقليمية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب، كما شدد الزعيمان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لاسيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وكافة الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع.

ومن جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر والرئيس السيسي شخصياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في دولته المستقلة، مستعرضاً رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق المصالحة الفلسطينية.