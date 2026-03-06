قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
أخبار العالم

إحباط مخطط خطير .. أذربيجان تعلن إفشال هجمات إرهابية للحرس الثوري الإيراني

أذربيجان
أذربيجان
ناصر السيد

أعلنت أذربيجان أنها أحبطت سلسلة من الهجمات "الإرهابية" الإيرانية على أراضيها، وذلك بعد يوم من اتهام باكو إيران بإطلاق طائرات مسيرة على مطار ومدرسة في منطقة حدودية أذربيجانية.

وأفاد جهاز الأمن الأذربيجاني بأنه "أحبط أعمالاً إرهابية وعمليات استخباراتية في أذربيجان نظمها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفاً أنه تم اعتقال سبعة مواطنين أذربيجانيين، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت جمهورية أذربيجان عن قرارها سحب جميع دبلوماسييها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الحرب المستمرة بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الكوادر الدبلوماسية الأذربيجانية في ظل الظروف الأمنية المتدهورة في المنطقة، مع تصاعد التهديدات العسكرية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وتعد هذه الخطوة واحدة من سلسلة تحركات للدول المجاورة التي تتخذ إجراءات دبلوماسية وأمنية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الحالية، وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع ويطال دولاً إقليمية أخرى.

أذربيجان إحباط مخطط خطير هجمات إرهابية إيرانية هجمات إرهابية طائرات مسيرة الحرس الثوري الإيراني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

