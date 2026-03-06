إحباط مخطط خطير .. أذربيجان تعلن إفشال هجمات إرهابية للحرس الثوري الإيراني

أعلنت أذربيجان أنها أحبطت سلسلة من الهجمات "الإرهابية" الإيرانية على أراضيها، وذلك بعد يوم من اتهام باكو إيران بإطلاق طائرات مسيرة على مطار ومدرسة في منطقة حدودية أذربيجانية.

وأفاد جهاز الأمن الأذربيجاني بأنه "أحبط أعمالاً إرهابية وعمليات استخباراتية في أذربيجان نظمها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفاً أنه تم اعتقال سبعة مواطنين أذربيجانيين، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت جمهورية أذربيجان عن قرارها سحب جميع دبلوماسييها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الحرب المستمرة بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الكوادر الدبلوماسية الأذربيجانية في ظل الظروف الأمنية المتدهورة في المنطقة، مع تصاعد التهديدات العسكرية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وتعد هذه الخطوة واحدة من سلسلة تحركات للدول المجاورة التي تتخذ إجراءات دبلوماسية وأمنية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الحالية، وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع ويطال دولاً إقليمية أخرى.