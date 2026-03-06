قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير "CNN" يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عز نقيبا للمهندسين في الوادي الجديد

نقيب المهندسين في الوادي الجديد
نقيب المهندسين في الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أسفرت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية بالوادي الجديد، عن فوز المهندس محمد عز بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وسط إشراف قضائي كامل.

فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد 

وشهدت الانتخابات، إجراء عملية التصويت من خلال لجنتين بمقري النقابة في مركزي الخارجة والداخلة، إذ انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمرت حتى 5 مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية.

وأوضح، أن الإقبال كان محدودًا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، قبل أن يشهد تزايدًا تدريجيًا خلال ساعات اليوم، حيث حرص عدد من المهندسين على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نقيب المهندسين

