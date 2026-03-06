عز نقيبا للمهندسين في الوادي الجديد

أسفرت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية بالوادي الجديد، عن فوز المهندس محمد عز بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وسط إشراف قضائي كامل.

فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد

وشهدت الانتخابات، إجراء عملية التصويت من خلال لجنتين بمقري النقابة في مركزي الخارجة والداخلة، إذ انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمرت حتى 5 مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية.

وأوضح، أن الإقبال كان محدودًا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، قبل أن يشهد تزايدًا تدريجيًا خلال ساعات اليوم، حيث حرص عدد من المهندسين على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.