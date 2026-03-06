فوز منصور عبد الرسول بمنصب نقيب المهندسين بالمنيا

أسفرت انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيب المهندسين بالمنيا عن فوز الدكتور منصور عبد الرسول بمنصب النقيب.

كانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن حصول الدكتور منصور عبد الرسول على 614 صوتا مقابل حصول الدكتور أحمد البدوي على 426 صوتا لتجري اليوم جولة الإعادة بينهما لعدم تمكن أيا من المرشحين في الحصول على النسبة القانونية للفوز 50%+1.



فيما أعلنت اللجنة المشرفة عن الإنتخابات في الجولة الأولى نتائج مقاعد الشعب الهندسية والتي جاءت كالتالي فوز اللواء مهندس زكريا الشيمي بمقعد شعبة الكهرباء، وعلى مقاعد شعبة المدني فاز كل من المهندسه كاميليا عبد العزيز، والمهندس مصطفى مجدي ، والمهندس محمد عبدالمنعم وعلى مقعدي شعبة العمارة، فاز المهندس أحمد الرويدي، والمهندس محمود صفوت، كما فازت المهندسة إيمان رشدي بمقعد شعبة الهندسة الكيميائية.