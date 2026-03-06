التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس

أصدر الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري رقم 48 لسنة 2026 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2026 حتى يوم 21 مارس الجاري.

وأوضح وزير التموين أنه كان مقرر انتهاء الأوكازيون الشتوي يوم 9 مارس الجاري ولكن تم مده حتى يوم 21 من الشهر نفسه لضمان تغطية احتياجات الأسرة المصرية حتى عيد الفطر المبارك، وكذلك عيد الأم، وبلغ عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى الأن 2950 محل حتى الآن.

ونص القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذيه والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضاً

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.