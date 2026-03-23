الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

وصلت الأمور بين النادي الأهلي والدانماركي ييس توروب المدير الفني لطريق مسدود عقب وداع المارد الأحمر والخروج المهين من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض النادي الأهلي للخسارة علي ملعب استاد القاهرة مساء أمس السبت أمام نظيره فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف النادي الأهلي على التوصل إلي صيغة توافقية وآلية لفض الإرتباط مع الدانماركي ييس توروب من أجل الرحيل الآمن ومغادرة القلعة الحمراء.

ووسط تلك الأمور خرج الدانماركي توروب بأمور مستفزة منها قضاء عطلة ترفيهية رفقة زوجته فى شرم الشيخ إلي جانب منح المارد الأحمر راحة 5 أيام رغم إرتباط الفريق بمباراة سيراميكا كليوباترا فى الدوري الممتاز. 

الرحيل المجاني مرفوض 

فجرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول إقالة الدانماركي ييس توروب المدير الفني للقلعة الحمراء بعد وداع دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت المصادر أن الدانماركي ييس توروب أخطر إدارة النادي الأهلي من خلال ممثله القانوني بعدم نيته في التنازل عن قيمة الشرط الجزائي حال صدور قرار بإقالته.

لفتت المصادر إلي أن الدانماركي ييس توروب تمسك بتفعيل كافة بنود العقد حال إقالته من جانب إدارة النادي الأهلي.
أشارت إلى أن توروب تمسك بالحصول علي كامل قيمة عقده رافضا أية حلول ودية أو توافقية لتخفيض المبلغ المالي من أجل رحيله عن القلعة الحمراء.

الأهلي راحة 5 أيام 

منح الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين 5 أيام راحة من المران بعدما ودع المارد الأحمر دوري أبطال أفريقيا.

توروب منح نجوم النادي الأهلي راحة 5 أيام رغم أن المارد الأحمر يرتبط لمواجهة هامة في الدوري الممتاز يوم 3 أبريل المقبل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز خلف بيراميدز الوصيف والزمالك المتصدر.

سفر معاوني توروب إلي بلادهم

منح توروب  3 من مساعديه الضوء الأخضر لمغادرة القاهرة والسفر إلي بلادهم لقضاء عطلة ترفيهية عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة.

حضور زوجة توروب إلي القاهرة 

شهدت الساعات الماضية حضور زوجة الدانماركي ييس توروب من بلادها لقضاء عطلة ترفيهية رفقة زوجها الدانماركي خلال فترة الراحة التي منحها لنجوم النادي الأهلي.

إستجمام في شرم الشيخ

يطير الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي اليوم الإثنين إلي شرم الشيخ لقضاء إجازة ترفيهية رفقة أسرته بعد الخسارة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر توروب النادي الأهلي بسفره إلي شرم الشيخ من أجل قضاء عطلة ترفيهية علي أن تتحمل القلعة الحمراء كافة تكاليف الرحلة الترفيهية. 

