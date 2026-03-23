مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن اقتراب وليد الركراكي من تدريب الاهلي حال الاستقرار على إقالة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الحالي، بعد توديع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الترجي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك كاتبا:وليد الركراكي مدربا للأهلي في المستقبل وافتكروا الكلام ده قريب.

وتعرض النادي الأهلي للخسارة علي ملعب استاد القاهرة مساء  السبت أمام نظيره فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت المصادر أن الدانماركي ييس توروب أخطر إدارة النادي الأهلي من خلال ممثله القانوني بعدم نيته في التنازل عن قيمة الشرط الجزائي حال صدور قرار بإقالته.

لفتت المصادر إلي أن الدانماركي ييس توروب تمسك بتفعيل كافة بنود العقد حال إقالته من جانب إدارة النادي الأهلي.
أشارت إلى أن توروب تمسك بالحصول علي كامل قيمة عقده رافضا أية حلول ودية أو توافقية لتخفيض المبلغ المالي من أجل رحيله عن القلعة الحمراء.

كان الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين 5 أيام راحة من المران بعدما ودع المارد الأحمر دوري أبطال أفريقيا.

توروب منح نجوم النادي الأهلي راحة 5 أيام رغم أن المارد الأحمر يرتبط لمواجهة هامة في الدوري الممتاز يوم 3 أبريل المقبل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز خلف بيراميدز الوصيف والزمالك المتصدر.

كما منح توروب  3 من مساعديه الضوء الأخضر لمغادرة القاهرة والسفر إلي بلادهم لقضاء عطلة ترفيهية عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة.

ومن المقرر حضور زوجة توروب من بلادها لقضاء عطلة ترفيهية رفقة زوجها الدانماركي خلال فترة الراحة التي منحها لنجوم النادي الأهلي.

