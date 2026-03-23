نجوم الزمالك والأهلي بنهائي دورة رمضانية بالدقهلية

اقيمت بقريه ميت تمامه التابعه لمركز منيه النصر بمحافظه الدقهليه نهائي الدوره الرمضانية بين فريقى ميت تمامه وشربين و بحضور لاعبين من الزمالك والاهلي؛ وبرعايه النائب سيد سمير وكيل لجنة الصناعه بمجلس النواب حيث اقيمت مباراه بين فريقى ميت تمامه وشربين وانتهى بفوز فريق شربين 2-0 .

حضر المباراه عددا من نجوم مصر من لاعبي الزمالك والاهلي حيث أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى الاحتفالية مشيدين بالاداء من لاعبين بالفريقين وايضا بالمواهب الرياضيه فى القرى

واعلن النائب سيد سمير عن تقديم دعم مادي كبير لنادي منيه النصر في باقي مبارياته ودوري القسم الثاني وذلك لتحفيز اللاعبين للبقاء في الدوري .

كما قرر اعاده تاهيل وافتتاح مركز شباب البجلات التابع لمنيه النصر بمبنى اداري على اعلى مستوى وتنجيل ارض الملعب"السباعى" وسيتم الافتتاح قريبا حيث حضر اختتام الفعاليات كابتن جمال حمزه نجم مصر والزمالك السابق كابتن احمد عيد نجم مصر والزمالك السابق كابتن احمد جعفر نجم مصر والزمالك السابق كابتن ايمن اشرف .