بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟

يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة بعد أيام قليلة عقب وداع منافسات دوري أبطال إفريقيا وسقوطه أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا.

ويأتي هذا السقوط في مستنقع إفريقيا في توقيت بالغ الحساسية للفريق الأحمر وذلك بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري وهي الهزيمة التي فجرت حالة من الغضب العارم داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

كما تأتي تلك النتيجة بعد السقوط في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر وخروج المارد الأحمر خالي الوفاض.

وبين تراجع النتائج والانتقادات المتصاعدة للجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب وتوتر الأجواء داخل غرفة الملابس يدخل الأهلي موقعة رادس وهو مثقل بعدد من الأزمات التي قد تلقي بظلالها على استعداداته للمباراة القارية المرتقبة يخشي معه الخروج بموسم صفري.

السقوط في كأس مصر

في يوم 27 ديسمبر عام 2025 على ملعب ستاد السلام سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق المصرية للإتصالات والخروج من بطولة كأس مصر.

افتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 51 عبر عمر كمال عبدالواحد بعد تمريرة تلقاها من طاهر محمد طاهر.

فيما نجح فريق المصرية للاتصالات في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 ليتم الإحتكام إلى الأشواط الإضافية وتحقيق المفاجأة في الدقيقة 111 بعدم تلقت شباك المارد الأحمر الهدف الثاني.

الخروج من كأس عاصمة مصر

ودع النادي الأهلي رسمياً منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لموسم 2025-2026.

جاء خروج الفريق بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط من 6 مباريات.

وتأكد خروج الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعانى الفريق من تذبذب النتائج في البطولة، حيث تلقى خسائر أمام انبي (1-0) والمقاولون العرب (3-0) قبل أن يسقط في الجولة الختامية أمام الطلائع بثنائية.

التعثر في الدوري

تراجع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارته أمام طلائع الجيش مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات موسم 2025-2026 من بطولة الدوري الممتاز.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 40 نقطة جمعها من 20 مباراة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي يملك 43 نقطة من 19 مباراة، وبفارق النقاط ذاته عن الوصيف بيراميدز صاحب الـ43 نقطة من 20 مواجهة.

وفي المقابل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بعد 20 مباراة.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مبارياته فى المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل القادم.

ودع أدغال إفريقيا

ودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة على ملعب استاد القاهرة الدولي في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان النادي الأهلي خسر في لقاء الذهاب بملعب رادس بهدف دون رد لصالح الترجي التونسي أحرزه توغاي من ركلة جزاء.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق ريمونتادا على ملعبه فى ظل غياب الجماهير إثر تعرض المارد الأحمر لعقوبة الحرمان من الجماهير مباراتين بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على خلفية أحداث إياب الجيش الملكي المغربي فى القاهرة المؤسفة.