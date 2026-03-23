توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا

تعرض النادي الأهلي للخسارة علي ملعب استاد القاهرة مساء السبت الماضي أمام نظيره فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

الخروج المهين للمارد الأحمر من دوري أبطال إفريقيا ورائه عوامل عديدة منها خارج الملعب وآخري داخل المستطيل الأخضر.

الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي شارك بشكل مباشر في وداع المارد الأحمر منافسات دوري أبطال إفريقيا جراء السلبية التي اتسم بها خلال مجريات اللقاء وقبله أيضا.

تمرد نجوم الأهلي

شهدت كواليس ما قبل مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا حالة من التمرد لنجوم القلعة الحمراء.

جاء ذلك عقب تراجع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن فكرة دخول نجوم القلعة الحمراء في معسكر تدريبي قبل مباراة إياب الترجي في دوري أبطال أفريقيا بـ 48 ساعة.

وافادت مصادر مطلعة أن لاعبو الأهلي رفضوا الدخول في المعسكر التدريبي الذي كان مقررا إقامته قبل مباراة إياب الترجي علي أن تكون بدايته من يوم الخميس أي قبل المباراة بـ 48 ساعة.

ولفتت المصادر إلى أن نجوم الأهلي تمسكوا ببدء معسكر الفريق لمواجهة الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا بدءا من مساء الجمعة قبل اللقاء بـ 24 ساعة.

وذكرت المصادر أن رفض نجوم الأهلي الدخول في معسكر إياب الترجي قبل المباراة بـ 48 ساعة جاء بسبب رغبتهم في قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

وشدد علي أنه جري اتفاق مسبق مع الجهاز الفني علي بدء المعسكر التدريبي من يوم الخميس وتم تجهيز المعسكر إلا أن نجوم الأهلي تمسكوا بدخول المعسكر مساء اليوم الجمعة.

غياب الجماهير

يعد غياب الجماهير عن إياب الأهلي والترجي عاملا مؤثرا في خسارة المارد الأحمر للقاء ووداع منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جماهير النادي الأهلي لم تلتزم للمطالب بالإلتزام والإنضباط في مباراة الجيش الملكي المغربي التي أقيمت في القاهرة ما تسبب فى فرض عقوبات بالحرمان من حضور مباراتين إحداها في إياب الترجي.

وجود الجماهير في مباراة حساسة وهامة للغاية في مسيرة النادي الأهلي لإقتناص النجمة الـ 13 في دوري أبطال إفريقيا كان بمثل نقطة فارقة في حماس اللاعبين وإجبارهم على خوض اللقاء بروح تنافسية عالية.

رعونة النجوم

شهدت مباراة الأهلي والترجي رعونة كبيرة وحماس زائد أضر بجهودات اللاعبين على مدار شوطي لقاء الإياب في دوري أبطال إفريقيا.

وافتقد نجوم النادي الأهلي إلي الدقة في إنهاء الهجمات على مدار الشوط الأول وأهدر بفضل التسرع عديد الفرص المحققة التي شكلت خطورة على مرمى حارس الترجي.

وظهر ذلك جليا في الشوط الثاني الذي إختلف بشكل كلي عن بداية اللقاء وفي لقطة المغربي أشرف بنشرقي وأسيست منح الترجي الهدف الثاني في مشهد غريب لا يصدر عن لاعب دولي في القلعة الحمراء.

كما شهد اللقاء تدخلا غريبا من إمام عاشور مع زميله محمود حسن تريزيجيه في إحدي الهجمات الخطيرة وإصطدامه به ما أفقد النادي الأهلي فرصة لتهديد دفاعات الترجي التونسي.

توروب على الخط

لم يكن الدانماركي ييس توروب فاعلا في توجيه نجوم النادي الأهلي على خط التماس ووقف متفرجا مثله مثل أي مشاهد عبر التلفاز وكان بعيدا عن أبجديات التدريب.

توروب لم يجيد قراءة المنافس داخل المستطيل الأخضر ولم يمتلك أية أفكار خططية لمنع هجمات الترجي المرتدة التي إستغلها المنافس ببراعة وأسفرت عن تسجيل 3 أهداف استقبلتها شباك مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي.