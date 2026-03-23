قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري
حرب إيران تشعل حسابات القوى الكبرى.. روسيا بين مكاسب اقتصادية وخسائر جيوسياسية
يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران
البترول: فالاريس دي إس 12 تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط
متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب
أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية
بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ
وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب
نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون 5 أيام أو أقل
تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي

عبدالله هشام

يواصل النادي الأهلي محاولات البحث عن مخرج من عقد توروب المدير الفني وسط ضغوطات الجماهير لضرورة إجراء تعديلات فنية.

وعانى الأهلي مع توروب في الموسم الحالي حيث ودع ثلاث بطولات وهم كأس الرابطة المصرية وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

ويرى الجمهور أن استمرار توروب يعد أزمة كبيرة على مستوى الفريق وتهديد واضح وصريح لإحتمالية عدم المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل في عقد توروب

ويحصل توروب على 250 ألف دولار كراتب الشهر، وفي حال رحيله يحصل على قيمة عقده بالكامل والتي وصلت لنحو 6 مليون دولار 

ويحصل الدنماركي بموجب عقده على فيلا بمواصفات خاصة، وعربة خاصة بجانب تحمل النادي تذاكر الطيران له ولأسرته

ورصد الأهلي مكافأة شهرين للدنماركي حال حصوله على لقب الدوري أو أفريقيا وتصل قيمتها لـ نصف مليون دولار.

وابتعد الأهلي عن صدارة جدولة ترتيب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك.

ولعب تورب مع الأهلي حتى الأن 30 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل 8 وخسر 8 مواجهات واستقبل 27 هدفا.

النادي الأهلي الأهلي توروب كأس مصر دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد