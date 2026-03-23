تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي

يواصل النادي الأهلي محاولات البحث عن مخرج من عقد توروب المدير الفني وسط ضغوطات الجماهير لضرورة إجراء تعديلات فنية.

وعانى الأهلي مع توروب في الموسم الحالي حيث ودع ثلاث بطولات وهم كأس الرابطة المصرية وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

ويرى الجمهور أن استمرار توروب يعد أزمة كبيرة على مستوى الفريق وتهديد واضح وصريح لإحتمالية عدم المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل في عقد توروب

ويحصل توروب على 250 ألف دولار كراتب الشهر، وفي حال رحيله يحصل على قيمة عقده بالكامل والتي وصلت لنحو 6 مليون دولار

ويحصل الدنماركي بموجب عقده على فيلا بمواصفات خاصة، وعربة خاصة بجانب تحمل النادي تذاكر الطيران له ولأسرته

ورصد الأهلي مكافأة شهرين للدنماركي حال حصوله على لقب الدوري أو أفريقيا وتصل قيمتها لـ نصف مليون دولار.

وابتعد الأهلي عن صدارة جدولة ترتيب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك.

ولعب تورب مع الأهلي حتى الأن 30 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل 8 وخسر 8 مواجهات واستقبل 27 هدفا.