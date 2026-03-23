زي النهاردة.. عيد ميلاد مهاجم منتخب مصر في مونديال 1934 بـ إيطاليا

استعرض اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي ذكري عيد ميلاد مصطفي كامل طه مهاجم منتخب مصر الوطني الذى شارك في كأس العالم عام 1934 بـ إيطاليا.

وقال اتحاد الكرة عبر موقع الرسمي:

زي النهاردة (23 مارس 1910) ولد المهاجم الكبير مصطفي كامل طه أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1934 بإيطاليا.

وألقي موقع الاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على مسيرة النجم الكبير في النقاط التالية:

- بدأ مسيرته في صفوف الزمالك في النصف الثاني من العشرينات ثم انتقل للأهلي أوائل الثلاثينيات ثم عاد وأكمل مشواره مع الزمالك حتى اعتزاله 1945.

- أحد أبرز الهدافين في التاريخ لقاءات القمة بتسجيله 17 هدفاً بواقع 5 للأهلي و12 للزمالك.

- ساهم في تأهل مصر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية 1934 بتسجيله هدفين في شباك منتخب فلسطين بالتصفيات.

- شارك أساسياً ضمن تشكيلة مصر أمام المجر في النهائيات في اللقاء الذي خسره المنتخب (2 – 4).

- شارك أيضاً في دورة برلين الأولمبية 1936 ولعب أساسياً في لقاء مصر الوحيد أمام النمسا.

- انتقل إلى جوار ربه في 7 أكتوبر 1969 عن عمر ناهز 58 عاماً.