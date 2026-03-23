ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري
حرب إيران تشعل حسابات القوى الكبرى.. روسيا بين مكاسب اقتصادية وخسائر جيوسياسية
يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران
البترول: فالاريس دي إس 12 تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط
متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب
أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية
بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ
وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب
نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون 5 أيام أو أقل
تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زي النهاردة.. عيد ميلاد مهاجم منتخب مصر في مونديال 1934 بـ إيطاليا

استعرض اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي ذكري عيد ميلاد مصطفي كامل طه مهاجم منتخب مصر الوطني الذى شارك في كأس العالم عام 1934 بـ إيطاليا.

وقال اتحاد الكرة عبر موقع الرسمي: 

زي النهاردة (23 مارس 1910) ولد المهاجم الكبير مصطفي كامل طه أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1934 بإيطاليا.

وألقي موقع الاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على مسيرة النجم الكبير في النقاط التالية:

- بدأ مسيرته في صفوف الزمالك في النصف الثاني من العشرينات ثم انتقل للأهلي أوائل الثلاثينيات ثم عاد وأكمل مشواره مع الزمالك حتى اعتزاله 1945.

- أحد أبرز الهدافين في التاريخ لقاءات القمة بتسجيله 17 هدفاً بواقع 5 للأهلي و12 للزمالك.

- ساهم في تأهل مصر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية 1934 بتسجيله هدفين في شباك منتخب فلسطين بالتصفيات.

- شارك أساسياً ضمن تشكيلة مصر أمام المجر في النهائيات في اللقاء الذي خسره المنتخب (2 – 4).

- شارك أيضاً في دورة برلين الأولمبية 1936 ولعب أساسياً في لقاء مصر الوحيد أمام النمسا.

- انتقل إلى جوار ربه في 7 أكتوبر 1969 عن عمر ناهز 58 عاماً.

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المنوفية

جامعة طنطا

جامعة طنطا تواصل جهودها في تلبية الاحتياجات الوطنية التنموية

المتهم

تأخر في توصيل والدتها.. التحقيق مع سائق نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة بالعجوزة

بالصور

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

