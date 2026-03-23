اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة النجم المصري عمر مرموش، بعد تحقيقه أول ألقابه بقميص مانشستر سيتي، الانجليزي.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة، عبّر خلالها عن فخره بما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة في الملاعب الأوروبية، مؤكدًا أن مرموش يمثل نموذجًا مشرفًا للاعب المصري في الخارج.

وأضاف الاتحاد أن هذا التتويج يُعد بداية مبشرة لمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، في ظل الأداء المتصاعد للاعب وثقة الجهاز الفني لناديه في قدراته.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته متمنيًا دوام التوفيق والتألق للنجم المصري، ومواصلة رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتوج نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي بثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية بقارة أوروبا، بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية، عقب تغلبه على أرسنال بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "ويمبلي".

ويخوض المنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

