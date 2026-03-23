عمر مرموش بعد تتويج مانشستر سيتي بكأس كاراباو: إحساس رائع جدا بأول لقب

حقق عمر مرموش إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية بعدما توّج بأول ألقابه مع مانشستر سيتي، عقب الفوز على آرسنال بهدفين دون رد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

أول لقب بقميص السيتي

يُعد هذا التتويج خطوة مهمة في مشوار مرموش مع الفريق الإنجليزي، حيث نجح في حصد أول بطولة له منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، ليؤكد حضوره القوي داخل الفريق رغم المنافسة الشرسة بين النجوم.

غياب عن النهائي رغم التألق

رغم عدم مشاركته في المباراة النهائية، فضّل المدرب بيب جوارديولا الاعتماد على ثلاثي هجومي مكوّن من إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وآخرين، إلا أن ذلك لم يقلل من دور مرموش خلال مشوار البطولة.

قدم مرموش أداءً لافتًا خلال البطولة، حيث تصدّر قائمة هدافي الفريق في كأس الرابطة برصيد 3 أهداف، متساويًا مع ريان شرقي، ما يعكس مساهمته الفعالة في وصول الفريق إلى منصة التتويج.

تصريحات بعد التتويج

أعرب مرموش عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز باللقب الأول يحمل شعورًا مميزًا، وأنه يطمح لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أشار اللاعب إلى أن الفريق يركز على خوض المباريات خطوة بخطوة، في ظل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مؤكدًا ثقته في قدرة مانشستر سيتي على تحقيق المزيد من النجاحات هذا الموسم