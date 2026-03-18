عمر مرموش في موقف مفتوح.. السيتي لا يخطط لبيعه هذا الصيف

أكدت تقارير إنجليزية مقربة من نادي مانشستر سيتي أن الفريق لا يخطط لبيع مهاجمه عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن أي انتقال محتمل يجب أن ينبع من رغبة اللاعب نفسه.

وقال “موقع فوتبول إنسايد” إن مستقبل مرموش يظل مرتبطًا بمبادرته الشخصية، إذ لن يقوم السيتي ببيع أي لاعب من عناصره الحالية، بينما يمكن لأي تغييرات محتملة في قيادة الفريق تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا أن تؤثر على فرص اللاعبين بالمشاركة الموسم المقبل.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يبقى موقف اللاعب مفتوحًا حتى نهاية الموسم لتحديد خطواته القادمة في نافذة الانتقالات الصيفية.

وانضم مرموش إلى السيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025، وقدم بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 7 أهداف خلال أول 16 مباراة، قبل أن تقل فرص مشاركته هذا الموسم بسبب المنافسة الشرسة على المراكز الهجومية بقيادة إيرلينج هالاند وانضمام لاعبين مثل ريان تشيركي وأنطوان سيمينو، ما جعل مشاركاته تقتصر على 7 مباريات في البريميرليج وظهوره بشكل أكبر في البطولات المحلية للكأس.