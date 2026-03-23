كييزا ينسحب فجأة من معسكر إيطاليا ويغيب عن ملحق كأس العالم

تلقى منتخب إيطاليا ، ضربة مبكرة قبل خوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد مغادرة مهاجم ليفربول فيديريكو كييزا المعسكر.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، عبر بيان رسمي، مغادرة كييزا لمعسكر المنتخب بالاتفاق مع ناديه، وذلك قبل انطلاق التحضيرات الفعلية للمواجهة المرتقبة.

وتمثل عودة كييزا لقائمة “الأتزوري” حدثًا لافتًا، كونها الأولى له منذ قرابة عامين، إلا أن مغادرته المفاجئة لمعسكر فلورنسا، وتحديدًا من مركز كوفرشيانو، أثارت حالة من الغموض حول طبيعة الإصابة أو أسباب الانسحاب بعد أن أكدت الفحوصات الطبية عدم جاهزيته للمشاركة.

وفي المقابل، قرر المدير الفني جينارو جاتوزو استدعاء مهاجم بولونيا نيكولو كامبياجي لتعويض غياب كييزا، قبل المواجهة الحاسمة أمام أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم.

ورغم البيان الرسمي، لا تزال التفاصيل الكاملة وراء خروج كييزا غير واضحة، في ظل تقارير تشير إلى احتمالية تعرضه لانتكاسة بدنية، بينما لم يتم استبعاد فرضيات أخرى مرتبطة بقرارات فنية أو شخصية.