جامعة بنها الأهلية: تعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي وإتاحة الفرص للبحث العلمي

واصل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، مساعيه لدعم التعاون الأكاديمي وتعزيز فرص التبادل العلمي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال ومديرى البرامج بالجامعة.



وخلال اللقاء استعرض الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات بحثية، من خلال مركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيات البازغة بالجامعة وزيادة الاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي التي تقدمها هيئة فولبرايت وإتاحة فرص نوعية للتعليم والبحث العلمي.



وأكد " السعيد " حرص جامعة بنها الأهلية على الانفتاح وتوسيع آفاق التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير العملية التعليمية وبناء القدرات الأكاديمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في مختلف المجالات العلمية.



وأضاف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الزيارة تضمنت لقاءً مفتوحًا مع مديرى البرامج بالجامعة وندوة تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب عن آليات التقديم لمنح وبرامج هيئة فولبرايت، ومجالات الدراسة وشروط القبول، والمميزات التي توفرها للدارسين.