رئيس مدينة طوخ: استمرار حملة طرق الأبواب لإنهاء ملف التصالح ومتابعة رسائل الـ SMS للمواطنين

تابع المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ في القليوبية، أعمال حملة “طرق الأبواب” التي تنفذها الوحدة المحلية بمختلف قرى ومناطق المركز، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التصالح، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء.



وأكد رئيس المدينة في بيان له، استمرار الحملات بكافة الوسائل الممكنة، إلى جانب إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المسجلة بطلبات التصالح، لإبلاغ المواطنين بالموقف الحالي لملفاتهم، والتنبيه بسرعة التقدم بالتظلمات بالنسبة للحالات الصادر لها نموذج 8 بالرفض.

كما شدد على أهمية سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، بما يساهم في تقنين الأوضاع وإنهاء الملفات بصورة قانونية.

وناشدت الوحدة المحلية بطوخ المواطنين بضرورة متابعة هواتفهم المحمولة بشكل مستمر، للاطلاع على الرسائل النصية الواردة بشأن موقف طلبات التصالح والإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات.