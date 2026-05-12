خلافات عائلية وتلفيات بسيارة.. القبض على طرفي مشاجرة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 مايو، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص وشقيقه، مصابان بجروح قطعية بالرأس، وطرف ثان: عم الطرف الأول، مصاب بجرح قطعى، ونجليه، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات عائلية بينهم قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة، ما أدى لحدوث إصاباتهم وتلفيات بسيارة خاصة بالطرف الثانى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.