إلى الدوري الأمريكي.. جريزمان يقترب من مغادرة أتلتيكو مدريد

اقترب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، من خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية، بعدما أصبح على مشارف الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم الجديد، عبر نادي أورلاندو سيتي، عقب نهاية الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب التقارير، يعتزم اللاعب السفر إلى مدينة أورلاندو خلال فترة التوقف الحالية من أجل استكمال إجراءات انتقاله، بعد حصوله على موافقة إدارة أتلتيكو مدريد التي رحبت بخطوته ومنحته الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يواصل جريزمان مشواره مع الفريق الإسباني حتى نهاية الموسم قبل بدء تجربته الجديدة في الولايات المتحدة، في إطار انتقال منظم يضمن ختام مرحلته مع "الروخي بلانكوس" بالشكل الذي يليق بما قدمه للنادي.

ويأمل الدولي الفرنسي أن ينهي رحلته مع أتلتيكو بتحقيق إنجازات إضافية والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، قبل خوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية بالدوري الأمريكي، وهي التجربة التي أبدى رغبته فيها منذ فترة طويلة.

من جانبها، أكدت إدارة أتلتيكو مدريد دعمها الكامل للاعب الذي يعد الهداف التاريخي للنادي، مشيدة بما قدمه طوال سنواته مع الفريق، ومتمنية له التوفيق في محطته المقبلة.