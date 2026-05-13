تسليم جوازات السفر لحجاج الجمعيات بكفر الشيخ.. صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة كفرالشيخ، لتسليم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بقرعة حج عام 1447هـ / 2026م.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، والدكتورة دارالسلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن إجمالي عدد الفائزين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 632 فائز و14 مشرفًا، حيث يضم المستوى الثاني 227 فائزاً و5 مشرفين، بينما يضم المستوى الثالث 405 فائز و9 مشرفين، على أن يتم تنظيم سفرهم في أفواج متتابعة وفق الجدول الزمني المحدد خلال يومي 19 و20 مايو، مع توفير جميع سبل الراحة والدعم الإداري لهم ولأسرهم حتى مغادرتهم لأداء المناسك.

أكد محافظ كفر الشيخ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ اختيارهم وحتى عودتهم سالمين، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات التنظيم وتيسير إجراءات السفر وأداء المناسك.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف ومسؤولية يتم التعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مع التأكيد على استمرار المتابعة اللحظية لحركة الأفواج وتقديم الدعم اللازم لهم.