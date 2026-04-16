انفانتينو يكشف موقف مشاركة إيران في مونديال أمريكا

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أن منتخب إيران سيشارك في نهائيات كأس العالم دون شك، رغم التوترات العسكرية التي تمر بها البلاد على خلفية الصراع مع الولايات المتحدة.

إنفانتينو خلال مشاركته في منتدى "استثمر في أمريكا" الذي تنظمه شبكة CNBC، شدد على أهمية حضور المنتخب الإيراني للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن التأهل الرياضي يجب أن يُحترم، وأن اللاعبين لديهم الحق في خوض المنافسات التي استحقوا التأهل إليها.

وأشار إلى أنه التقى بعناصر المنتخب الإيراني مؤخرًا خلال معسكرهم في أنطاليا، ولاحظ حالة من الهدوء والتركيز داخل الفريق، معربًا عن إعجابه بمستواهم الفني ورغبتهم الواضحة في المشاركة.

وأضاف أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية، رغم اعترافه بصعوبة تحقيق ذلك بشكل كامل في الواقع.

وأوضح رئيس الفيفا أن المنظمة تسعى دائمًا إلى استخدام الرياضة كوسيلة للتقارب بين الشعوب، وبناء جسور التواصل في عالم يموج بالتوترات، مؤكدًا أن هذه الرسالة تظل من أهم أهداف كرة القدم عالميًا.