أفضل استثمار.. تفاصيل شهادات البنوك ذات العائد المرتفع

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل شهادات الادخار في البنوك، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة  البلاتينية بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع عائد سنوي يبدأ من 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وتتيح الشهادة البلاتينية للعملاء إمكانية الشراء من خلال فروع البنك أو عبر القنوات الرقمية مثل  الأهلي نت  و الأهلي موبايل ، إلى جانب مزايا تمويلية تشمل الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية، مع إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وعند استثمار مبلغ 300 ألف جنيه في هذه الشهادة، يمكن تحقيق عائد إجمالي يصل إلى 157500 جنيه خلال 3 سنوات، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 66000 جنيه، وفي السنة الثانية 52500 جنيه، بينما يصل في السنة الثالثة إلى 39000 جنيه.

كما يطرح البنك الأهلي شهادة خماسية بعائد ثابت 14.25% سنويا يصرف شهريا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى شهادة بلاتينية أخرى بعائد ثابت 16% سنويا لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.

وفي السياق ذاته، تواصل البنوك الحكومية تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، حيث يقدم بنك مصر شهادة  طلعت حرب  بعائد يصل إلى 23.5% سنويا يصرف بنهاية المدة، أو 23% بعائد شهري، إلى جانب شهادة  ابن مصر  بعائد متناقص يبدأ من 20.5% في السنة الأولى.

أما البنوك الخاصة، فتطرح شهادات بعوائد تنافسية تصل إلى 20.5% سنويا، من بينها بنوك HSBC وبنك الإسكندرية وQNB، مع تنوع كبير في دوريات صرف العائد بما يتناسب مع احتياجات العملاء.

وتشمل أبرز الشهادات المتاحة شهادة  إميرالد  من البنك العربي الأفريقي الدولي بعائد يصل إلى 17%، وشهادة  أليكس ستار بلس  من بنك الإسكندرية بعائد 16.5%، إلى جانب شهادات بنك QNB الأهلي بعائد يتراوح بين 15% و17.25%.

كيفية شراء أفضل شهادات الادخار في البنوك

ويمكن للعملاء شراء شهادات الادخار بسهولة من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات البنكية، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء عادة من 1000 جنيه، مع إمكانية كسر الشهادة بعد 6 أشهر وفقا لشروط كل بنك.

وتظل شهادات الادخار من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر، خاصة مع تنوع العوائد ومرونة الخيارات، ما يمنح العملاء فرصة لاختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية.

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019

