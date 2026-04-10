بعائد سنوي 23.5%.. أفضل شهادة بنكية للاستثمار في 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل الشهادات البنكية المتاحة من البنوك التي تطرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية مرتفعة، وذلك في ظل قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته الأخيرة، لجذب الأوعية الادخارية أمام العملاء الباحثين عن أفضل عائد خلال أبريل 2026.

يواصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر تقديم شهادات بعوائد مرتفعة، من بينها:

شهادات بعائد متدرج يصل إلى 22% سنويا.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر بعائد ثابت 23.5% يصرف بنهاية المدة (عام واحد)، أو 23% بعائد شهري.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، بعائد متدرج يبلغ 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13.25% في الثالثة.

شهادة ابن مصر بعائد متناقص يصرف شهريا، يبدأ من 20.5% في السنة الأولى، ثم 16.25%، و12.25% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 16% سنويا يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

شهادات الادخار في البنوك الخاصة

توفر بعض البنوك الخاصة أيضا شهادات بعوائد تنافسية تصل إلى 20.5% سنويا، من بينها بنوك HSBC، والإسكندرية، وQNB، ما يمنح العملاء خيارات متعددة وفقا لاحتياجاتهم الاستثمارية.

أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية

تشمل أبرز الشهادات المتاحة حاليا:

شهادة إميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي بعائد يصل إلى 17% سنويا.

شهادة أليكس ستار بلس من بنك الإسكندرية بعائد 16.5%.

شهادة بنك HSBC مصر بعائد ثابت 16% يصرف شهريا.

شهادات بنك QNB الأهلي بعائد يتراوح بين 15% و17.25%.

شهادات سند من بنك ناصر الاجتماعي بعائد مميز.

طرق شراء شهادات الادخار

يمكن للعملاء شراء شهادات الادخار من خلال عدة وسائل، أبرزها التوجه إلى فروع البنوك، أو عبر ماكينات الصراف الآلي، أو باستخدام التطبيقات البنكية الإلكترونية، بما يتيح سهولة الاكتتاب دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

وتتراوح مدة الشهادات غالبا بين عام و3 أعوام، مع إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا لشروط كل بنك.

كما يبدأ الحد الأدنى لشراء معظم الشهادات في البنوك الحكومية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع تنوع دوريات صرف العائد بين شهري وربع سنوي وسنوي، بما يلائم مختلف احتياجات العملاء.

أعلى عائد على شهادات الادخار البنكية

وتقدم بعض البنوك شهادات بعوائد استثنائية، حيث يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار بعائد يصل إلى 35% يصرف بربط الشهادة، لتعد من أبرز الخيارات الادخارية في الوقت الحالي.

وفي المقابل، يوفر بنك مصر شهادات بعائد ثابت يتراوح بين 16% و17.25%، إلى جانب باقة متنوعة من الشهادات الأخرى.