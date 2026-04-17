بنك مصر يحتفل بيوم اليتيم مع 3500 طفل في 15 محافظة

نظم بنك مصر، بالتعاون مع مؤسسته لتنمية المجتمع، احتفالات بيوم اليتيم في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهوده المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت فعاليات القاهرة والجيزة مشاركة أكثر من 600 طفل في أنشطة أُقيمت بمتحف الطفل للحضارة والإبداع، وتضمنت برامج ترفيهية وفنية وألعابًا تفاعلية، إضافة إلى توزيع هدايا عينية.

شارك في الاحتفالية عدد من ممثلي البنك وموظفيه وأسرهم في إطار دعم العمل التطوعي وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

كما نُظمت فعاليات مماثلة في 13 محافظة أخرى، من بينها أسوان، والإسكندرية، والأقصر، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والإسماعيلية، ومدن القنال، والبحيرة، والمنيا، وبني سويف، بالتنسيق مع فروع البنك المختلفة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين إلى نحو 3500 طفل.

وأكد الدكتور علي الصعيدي، أن تنظيم الاحتفال يأتي في إطار توجه يضع رعاية الطفل وتنمية الإنسان في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم متكامل يسهم في تمكين الأطفال وتعزيز فرصهم المستقبلية.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن استراتيجية بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشمل مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، إلى جانب دعم المناطق الأولى بالرعاية. وقد خصص البنك نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2025 للاستثمار في أنشطة المسؤولية المجتمعية، في إطار دوره التنموي ودعم تحقيق أثر إيجابي ومستدام داخل المجتمع.