برلمان

برلمانية: تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية والتسجيل الإلكتروني للمتبرعين خطوة ضرورية لسد الفجوة العلاجية

النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ
النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة هشام الششتاوي، وبحضور هيئة المكتب التي تضم حسين خضير وشريف وديع وخالد قنديل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن “تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة”، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والتعليم العالي، إلى جانب مستشفى أهل مصر ومركز البحوث الطبية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائبة الحزب المصري الديمقراطي، الإطار الدستوري والقانوني المنظم لزراعة الأعضاء، وعلى رأسه قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التحديات التي تواجه تفعيل القانون، سواء على مستوى البنية التحتية لبنوك الأعضاء والأنسجة أو ضعف الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بعد الوفاة.

وأكدت صابر، أن تأخر مصر في هذا الملف مقارنة بعدد من الدول يمثل أحد أوجه عدم المساواة في الحق في العلاج، في ظل ارتباط الحصول على الأنسجة المنقذة للحياة بالقدرة المالية أو القرب من مؤسسات بعينها، بما يتعارض مع الالتزام الدستوري بضمان الحق في الصحة دون تمييز.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الإطار التشريعي الحالي يجرّم الاتجار بالأعضاء والأنسجة ويضع ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة، إلا أن فعاليته تظل مرهونة بوجود سياسات تنفيذية ومؤسسات قادرة على التطبيق والرقابة والمساءلة.

وطالبت بضرورة تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطه وضوابطه بشكل واضح، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، مع تفعيل التنسيق بين المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، والتعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية تؤكد مشروعية التبرع.

من جانبه، أكد حسام عبد الغفار، ممثل وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالفعل على تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع، باعتبارها خطوة ضرورية لمعالجة فجوة مزمنة في منظومة الرعاية الصحية، خاصة لمرضى الحروق والتشوهات الجسيمة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس انحياز السياسات العامة لتحويل الحق في الصحة إلى واقع ملموس.

وكشف عن أن الوزارة بصدد إنشاء بنك للأنسجة داخل مستشفى معهد ناصر، ضمن خطة تطويره كمركز قومي لزراعة الأعضاء، مع إطلاق موقع إلكتروني خلال 60 يومًا لحصر وتسجيل المتبرعين.

وأعلن لواء طبيب خالد عامر،  مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، عن افتتاح قسم زراعة الأنسجة بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة في أبريل 2027، باستخدام تقنيات متطورة تشمل الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.

وشدد هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع أي ممارسات تجارية أو استغلالية في منظومة التبرع، مع ضمان الشفافية الكاملة وعدالة توزيع الأنسجة وفقًا للاحتياج الطبي.

وشهدت المناقشات مداخلات من عدد من الأطباء المتخصصين، إلى جانب مشاركة أعضاء لجنة الصحة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بالبدء في إنشاء منظومة وطنية لبنك جلد بشري لعلاج الحروق والحالات الحرجة، مع التوسع تدريجيًا لباقي الأنسجة، وإنشاء مسار وطني موحد للتبرع بعد الوفاة يبدأ من تسجيل الرغبة المسبقة وحتى التخصيص، إلى جانب إعداد ميثاق شرف وحوكمة أخلاقية لضمان الشفافية وصون كرامة المتوفى وتحقيق العدالة في الانتفاع الطبي.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

حميد الشاعري

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

تامر حسني

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

بالصور

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

لكزس GX
لكزس GX
لكزس GX

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد