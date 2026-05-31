"سويلم" يتابع حالة محطات رفع المياه وجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن حالة محطات رفع المياه والجهود التي تبذلها المصلحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير موقف تشغيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي اتخذتها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.

كما تناول التقرير جهود المهندسين والعاملين بالمصلحة في تشغيل وصيانة المحطات والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ خلال فترة الإجازة، من خلال تنفيذ برامج المرور الدوري على المحطات لمتابعة الحالة الفنية لوحدات الرفع، والتأكد من انتظام التشغيل والورديات ومراقبة المناسيب بمختلف المواقع.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات (الخيري – إدكو – زرقون – حلق الجمل)، للاطمئنان على الحالة الفنية والتشغيلية للمحطات، والتأكد من كفاءة وحدات الرفع وانتظام التشغيل.

كما استعرض التقرير نتائج مرور مديري عموم المحطات على محطات (المنصورية - الفرما - السلام ٤ - سيدمنت)، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، والاطمئنان على انتظام الورديات، والتأكد من كفاءة وحدات الرفع وضمان الحفاظ على المناسيب التصميمية بالمواقع المختلفة.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق والتعاون بين مسؤولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يضمن استقرار المنظومة المائية وتلبية الاحتياجات المائية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.



