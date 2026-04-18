براتب 13 الف جنيه..فرص عمل بتلك التخصصات

يبحث الشباب عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة بطرح وظائف جديدة للشباب برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التوظيف وتعزيز التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات.

وتأتي هذه الفرص بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وربطهم بوظائف حقيقية تساهم في تحقيق الاستقرار المهني.

التخصصات المطلوبة

تتضمن الفرص المتاحة وظائف لدى شركة «جيني» للخدمات في مجال “الهاوس كيبنج”، حيث تشمل طبيعة العمل تقديم خدمات النظافة داخل المنازل الراقية، والكمبوندات، والمعارض، بالإضافة إلى الفعاليات والحفلات.

مزايا الوظائف



يحصل المقبولون على عدد من المميزات، أبرزها

دخل شهري يتراوح بين 10,000 و13,000 جنيه.

توفير زي رسمي (يونيفورم) من قبل الشركة.

مرونة في اختيار أيام العمل والإجازات.

توفير سكن للمغتربين.

حوافز شهرية إضافية.

شروط التقديم



حددت الوزارة مجموعة من الشروط للالتحاق بالوظائف، من بينها

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عاما، للذكور والإناث.

إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

طريقة التقديم



يمكن للراغبين التقديم من خلال استيفاء استمارة التوظيف المخصصة عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تمهيدا لبدء إجراءات الاختيار والتعيين.

وفي الختام، تعكس هذه المبادرات حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المهني. كما تمثل هذه الوظائف خطوة عملية نحو تمكين الكوادر الشابة ودمجها في سوق العمل، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.