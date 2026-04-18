الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن الطرح الجديد الذي تستعد له وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهودها لتوفير سكن ملائم ومدعوم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

ومن المتوقع إتاحة التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الحجز إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية، بما يسهل إجراءات التقديم ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الطرح الجديد 2026


يشمل الطرح نحو 31,680 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب 4,336 وحدة بالمحافظات. 

ويتضمن المشروع وحدات ضمن مبادرات الإسكان الأخضر التي تراعي معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعي التقليدي. 

ويستهدف الطرح في الأساس محدودي الدخل، مع تخصيص نسبة من الوحدات لمتوسطي الدخل وفق ضوابط محددة.

أسعار الوحدات

تتفاوت الأسعار بحسب الموقع والمساحة، إلا أنها تظل ضمن الفئة المدعومة، حيث تتراوح بين 200 ألف و350 ألف جنيه. 

ويبدأ مقدم الحجز من 25 ألف جنيه وقد يصل إلى 50 ألف جنيه، فيما تتراوح قيمة الأقساط الشهرية بين 750 و1300 جنيه، مع فترات سداد تمتد حتى 20 عاما.

شروط التقديم

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يكون مقيما أو يعمل في المحافظة محل الحجز. 

كما يشترط عدم الحصول مسبقا على وحدة أو أرض مدعومة، وعدم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي من قبل، مع الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميا.

خطوات الحجز

يتم التقديم إلكترونيا من خلال إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة واستكمال استمارة الحجز. 

يلي ذلك اختيار الوحدة المناسبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيا، مع رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل.

 كما يتعين تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد، مع متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتائج.

