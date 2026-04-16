قبل التقديم.. هولاء مستبعدون من حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026

مع تزايد اهتمام المواطنين بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» لعام 2026، تبرز مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يعني استبعاد بعض الفئات التي لا تنطبق عليها المعايير المحددة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات المستمرة التي تنفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبحسب التوقعات، من المنتظر طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليًا الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالإعلان، الذي سيتضمن تفاصيل الوحدات المطروحة من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد، إلى جانب المدن والمناطق التي ستشهد تنفيذ هذه المشروعات.

ما الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعى؟

تأتي في مقدمة المستبعدين من الإسكان الاجتماعي، الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من مشروعات الإسكان التابعة للدولة، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض.

ويُطبق في هذا السياق ما يُعرف بقاعدة «الفرصة الواحدة»، التي تمنع التقديم مرة أخرى، ولا يقتصر ذلك على الفرد فقط، بل يشمل الزوج أو الزوجة وكذلك الأبناء القُصَّر.

كما يمتد الحظر ليشمل من حصلوا على قروض تعاونية سكنية، مع مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين للتأكد من ذلك.

كما يمثل شرط السن أحد العوامل الحاسمة في قبول الطلبات، إذ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا باعتباره الحد القانوني للتعاقد.

وفي المقابل، يتم استبعاد من يتجاوز سن 50 عامًا ضمن فئة محدودي الدخل، مع وجود استثناءات لأصحاب المعاشات، بشرط ألا يزيد العمر عن 75 عامًا بنهاية فترة السداد، مع الالتزام بدفع مقدم أعلى.

كيف يؤثر الدخل على الإسكان الاجتماعى؟

أما من حيث الدخل، فتضع الدولة حدودًا دنيا وعليا لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، فالأشخاص الذين تتجاوز دخولهم الحد الأقصى المعلن يتم استبعادهم لعدم استحقاقهم الدعم.

بينما يُرفض أيضًا من يقل دخلهم عن الحد الأدنى المحدد، نظرًا لعدم قدرتهم على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية.

ومن بين الشروط المهمة كذلك، عدم امتلاك وحدة سكنية مسجلة باسم المتقدم، إذ يتم استبعاد أي شخص يثبت امتلاكه لسكن بالفعل، حتى وإن لم يكن قد استفاد سابقًا من مشروعات الدولة. وتستمر عملية المراجعة حتى بعد التخصيص لضمان استحقاق الوحدة وعدم وجود بديل سكني لدى المستفيد.

وتؤكد هذه الضوابط أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع استغلال الدعم، بحيث تصل الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين وفق معايير واضحة ومحددة.