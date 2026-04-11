رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طرح 50 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي 2026 ورابط الحجز

طرح 50 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي 2026 ورابط الحجز
طرح 50 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي 2026 ورابط الحجز
طرح 50 ألف شقة من الإسكان الاجتماعي 2026 ورابط الحجز.. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 8، وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة فرص حقيقية لامتلاك وحدات مدعومة في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

ويأتي هذا الطرح في توقيت يشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية مناسبة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر، ما يعزز من أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعي كبديل اقتصادي يوفر وحدات جاهزة للسكن بأسعار مدعومة.

كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم القبول

تفاصيل طرح 50 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي 2026

من المتوقع أن يشمل الطرح الجديد نحو 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 8، حيث سيتم فتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر العقارية، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب أو الانتظار، وهو ما يسهل الإجراءات على المواطنين ويقلل من التكدس.

ويعكس هذا الطرح استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في توزيع هذه الوحدات.

مساحات ومواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، ووحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتميز هذه الوحدات بأنها جاهزة للسكن فور التسليم، مع توافر بنية تحتية متكاملة تشمل خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب اختيار مواقع متميزة داخل المدن الجديدة والمحافظات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويحقق مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 8 في المحافظات

يغطي الطرح الجديد عددًا واسعًا من المناطق الحيوية، ما يمنح المتقدمين خيارات متعددة تتناسب مع محل إقامتهم أو عملهم، وجاءت الأماكن المطروحة على النحو الآتي:

في نطاق القاهرة الكبرى تشمل المدن أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة.

وفي محافظات الوجه البحري تشمل مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات.

أما في محافظات الوجه القبلي فتشمل سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة.

وتسهم هذه التوزيعات الجغرافية في تحقيق التوازن بين مختلف المحافظات، وتوفير فرص سكن مناسبة في مناطق قريبة من المواطنين، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.

الالتزام بحدود الدخل المقررة ضمن شروط الإعلان.

التقديم في المحافظة التي يقع بها محل السكن أو العمل.

وتؤكد هذه الشروط حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الوحدات، ومنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

موعد طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي .. أسعار الشقق

مزايا مشروع سكن لكل المصريين 8 وفرص التملك

يمثل حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 فرصة مهمة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية مدعومة، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المبادرة خيارًا مناسبًا للأسر الشابة.

كما يوفر المشروع بيئة سكنية متكاملة من حيث الخدمات والبنية الأساسية، إلى جانب تسهيلات في إجراءات التقديم الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في مختلف القطاعات.

ويعزز هذا الطرح من جهود الدولة في توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال التوسع في المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

طقس شم النسيم

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

الوزير المفوض بسفارة أمريكا

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

فضل سورة الملك

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد