اقتصاد

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

آية الجارحي

تفصلنا أيام عن الطرح الجديد لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تستعد الوزارة  لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026.

وذلك  ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.  

ويوضح موقع صدى البلد الاخباري الأوراق المطلوبة للتقديم في هذا الطرح.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي  

شهادة إثبات الدخل 

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)  

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز

موعد حجز وحدات الاسكان الاجتماعي  2026 

 من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.  

ويشمل الطرح الجديد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. 

 خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

  يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية: 

 إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

 إدخال البيانات الشخصية بدقة 

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية  

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل) 

 تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد 

 متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة 

 شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا 

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا  

