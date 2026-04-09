استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

يترقب آلاف الشباب موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية في عدة محافظات لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن “سكن لكل المصريين 8”.

موعد حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 2026

من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وعقب الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإيكان الاجتماعي 2026 بالطرح الجديد، سيتم إتاحة رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وسيتم طرح الوحدات بأسعار جدية حجز تناسب محدودي الدخل في عدد من المحافظات، على النحو التالي:

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بمشروع الإسكان الاجتماعي في 9 محافظات: تبدأ من 200 ألف جنيه بمقدم 25 ألفا، والقسط الشهري يبدأ من 750 جنيها.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بمشروع سكن لكل المصريين في 8 مدن جديدة: تبدأ من 750 ألفا، مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مدة التقسيط 20 سنة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بمشروع الإسكان الأخضر في 8 مدن جديدة: تبدأ من 900 ألف، القسط الشهري من 3800، مدة التقسيط 20 سنة.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

التقديم في محافظة محل السكن أو العمل.

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة.

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة.

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

للتقديم على الوحدات السكنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

- إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

- استكمال استمارة الحجز الإلكترونية.

- سداد مقدم الحجز باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات إثبات الدخل.

- تقديم إيصالات السداد الخاصة بمقدم الحجز والمصاريف الإدارية عبر مكاتب البريد.

- متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة النهائية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المقرر أن يتم توفير أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في عدة محافظات، تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات والمدن الداخلية، مثل محافظات المنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط والمنوفية والأقصر، إلى جانب بعض المناطق في محافظة الجيزة مثل العياط.

وتتوافر شقق الإسكان الأخضر، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، في مدن أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والسادات والمنيا الجديدة، بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، لتلبية احتياجات الأسر بطريقة متكاملة وصديقة للبيئة.

كما تتوفر شقق مشروع سكن لكل المصريين 8، يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، في عدد من المدن الجديدة، مثل أسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة رشيد الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة.