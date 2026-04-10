طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام قليلة.. تفاصيل

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في فقرة مخصصة لرصد “تريندات السوشيال ميديا”.

وفي مقدمة الموضوعات، جاء ملف الغاز الطبيعي، حيث اهتم عدد كبير من المواطنين بالاتفاق الخاص بحقل “أفروديت” القبرصي، والذي يقضي بتوريد كامل إنتاج الحقل إلى مصر عبر الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لمدة 15 عامًا مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وسط توقعات بوصول الإنتاج إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، مع ربط الأسعار بالسوق العالمي.

كما تصدر قرار تعديل مواعيد غلق المحال التجارية اهتمامات المصريين، حيث قررت الحكومة مد ساعات العمل لتصبح حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك حتى نهاية شهر أبريل، مع استمرار استثناء المناطق السياحية ذات الطبيعة الخاصة.

وفي سياق آخر، حظي ملف الإسكان الاجتماعي باهتمام واسع، مع إعلان وزارة الإسكان استعدادها لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية خلال عام 2026، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية.

وعلى صعيد الفيديوهات الأكثر تداولًا، تصدر النجم Lionel Messi المشهد، بعد انتشار مقطع يظهره خلال الإحماء قبل إحدى المباريات، حيث سدد الكرة بشكل عفوي لتصطدم بكاميرا أحد المصورين وتتسبب في كسر عدستها، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

كما لاقى فيديو يوثق أجواء الحياة قبل انتشار السوشيال ميديا تفاعلًا كبيرًا، حيث عبّر كثير من المستخدمين عن حنينهم لفترات التواصل المباشر والبسيط بين الناس، مقارنة بالتطور التكنولوجي الحالي.

واختتم البرنامج باستعراض فيديو ترويجي عن السياحة في مصر، أبرز تنوع المقاصد السياحية بين المعالم الأثرية والشواطئ، وسط إشادة بجمال الوجهات المصرية، مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة التعامل الإيجابي مع السائحين لدعم القطاع السياحي.