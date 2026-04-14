فتح باب الحجز قريبا.. شروط شقق الإسكان الاجتماعى 2026 وطريقة التقديم

يترقب عدد كبير من المواطنين في مصر الإعلان الرسمي عن فتح باب حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2026، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك في إطار المبادرات المستمرة التي تنفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وحسب التوقعات، من المنتظر طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليًا الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالإعلان، الذي سيتضمن تفاصيل الوحدات المطروحة من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد، إلى جانب المدن والمناطق التي ستشهد تنفيذ هذه المشروعات.

شروط الإسكان الاجتماعى 2026

وفيما يتعلق بشروط التقديم، فلابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم، مع عدم حصوله أو أحد أفراد أسرته (الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر) على وحدة سكنية مدعومة من قبل الدولة في مشروعات سابقة.

ويشترط استخدام الوحدة للسكن الدائم، وعدم التصرف فيها قبل مرور مدة محددة وفقًا للقواعد المنظمة.

وتشمل الأوراق المطلوبة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة دخل معتمدة، وإيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، وقد يُطلب أيضًا تقديم إيصال سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعى

يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، حيث يتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة ويتم لاحقًا فرز الطلبات وتحديد المستحقين وفقًا للأولويات والمعايير المحددة.

ويُعد مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية، وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف هذه الوحدات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من فئة محدودي الدخل، إذ توفر الدولة أنظمة تمويل عقاري ميسرة بفترات سداد طويلة، مع دعم نقدي مباشر يختلف حسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المتقدمين.