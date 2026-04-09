حلول مرورية وإسكان اجتماعي ورعاية صحية.. قرارات جديدة لمحافظ البحر الأحمر لخدمة المواطنين

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حزمة من القرارات الخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، خلال لقائه الموسع مع الإعلاميين بالمحافظة.

وفي ملف المرور، أعلن المحافظ عن إعداد دراسة مرورية شاملة لمدينة الغردقة بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة التعديات على الأرصفة وإعادة الانضباط للشوارع.

وفي القطاع الصحي، أكد العمل على تسهيل وصول مرضى الغسيل الكلوي، خاصة من ذوي الهمم، إلى وحدات العلاج بسهولة ويسر، مع توفير وسائل نقل مناسبة.

كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة ملفات أراضي الجمعيات والوحدات البحرية، وتطوير عدد من المناطق الحيوية مثل شارع الحجاز، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.