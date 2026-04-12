موعد الطرح ورابط التقديم.. 50 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي 2026

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة في المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 8 لمحدودي ومتوسطي الدخل، تلبية للطلب المتزايد على شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

50 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 8

من المتوقع أن يشمل الطرح الجديد 50 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 8، حيث سيتم فتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة.

ويمكن للراغبين التسجيل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر العقارية، دون الحاجة للانتظار أو الذهاب شخصيًا.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

يشمل الطرح الجديد 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات مناسبة للأسر الصغيرة والمتوسطة، وهي: «وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا».

وتتيح الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين وحدة جاهزة للسكن مباشرة مع بنية تحتية متكاملة تشمل مياه، كهرباء، وصرف صحي، في أفضل المواقع داخل المدن والمحافظات المختلفة، لتتناسب مع مختلف الفئات.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 8

يُغطي الإعلان الجديد العديد من المحافظات والمدن الجديدة، ما يمنح المواطنين خيارات متنوعة:

القاهرة الكبرى: أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة.

الوجه البحري: العاشر من رمضان - مدينة السادات.

الوجه القبلي: سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة.

شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2026
حددت وزارة الإسكان مجموعة شروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند التقديم.

- عدم الاستفادة من وحدة أو قطعة أرض مدعومة سابقًا.

- الالتزام بحدود الدخل المقررة.

- التقديم في المحافظة محل السكن أو العمل.

فرصة مميزة لتملك وحدة سكنية مدعومة 

ويمثل حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 فرصة مميزة لتملك وحدة سكنية مدعومة، خاصة مع توقعات زيادة أسعار العقارات في السوق الحر خلال الفترة المقبلة، ما يجعل المبادرة خيارًا مثاليًا للأسر الشابة والباحثة عن استقرار سكني. 

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

