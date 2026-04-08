وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بـ4 مدن جديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والسادات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الاستمرار في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، مشددةً على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تقصير.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة 15 مايو، بمشاركة مسئولي جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومتابعة الأعمال الجارية بالمباني السكنية، إلى جانب أعمال المرافق وتنسيق الموقع.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد (91) عمارة بإجمالي (2184) وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» بمحور متوسطي الدخل، بمنطقة النرجس وامتداد (290) فدانًا، بالإضافة إلى تنفيذ (465) عمارة تضم (11160) وحدة سكنية بمساحة 90م² للوحدة.

وشمل التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور الجديدة، حيث قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

وشملت الجولة تفقد الحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة، وتم خلال الزيارة متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات، إلى جانب أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وأعمال تنسيق الموقع العام، مع التأكد من انتظام العمل بمختلف المواقع.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة مشروع الإسكان الأخضر بالحي (13) ضمن المبادرة، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، حيث تابعوا أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب تنفيذ المرافق المتكاملة من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري والكهرباء، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة.

في السياق ذاته، تابع مسئولو جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر سير العمل بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية ويوفر بيئة متكاملة للسكان.

وقد تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمرحلة الخامسة، للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وشملت الجولة تفقد أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع بطريق SR3، وتنفيذ أعمال الإنترلوك بطرق R4 وR5 وR7، فضلًا عن أعمال الزراعة والتشجير وإنارة المداخل والمسطحات الخضراء.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الأخضر – المرحلة السادسة ضمن «سكن لكل المصريين»، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، الذي يضم عدد (82) عمارة سكنية بإجمالي (1968) وحدة، مع الإشارة إلى وجود تقدم ملحوظ في معدلات الإنجاز.