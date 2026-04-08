ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بـ4 مدن جديدة

آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والسادات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الاستمرار في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، مشددةً على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تقصير.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة 15 مايو، بمشاركة مسئولي جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومتابعة الأعمال الجارية بالمباني السكنية، إلى جانب أعمال المرافق وتنسيق الموقع.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد (91) عمارة بإجمالي (2184) وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» بمحور متوسطي الدخل، بمنطقة النرجس وامتداد (290) فدانًا، بالإضافة إلى تنفيذ (465) عمارة تضم (11160) وحدة سكنية بمساحة 90م² للوحدة.

وشمل التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور الجديدة، حيث قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

وشملت الجولة تفقد الحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة، وتم خلال الزيارة متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات، إلى جانب أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وأعمال تنسيق الموقع العام، مع التأكد من انتظام العمل بمختلف المواقع.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة مشروع الإسكان الأخضر بالحي (13) ضمن المبادرة، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، حيث تابعوا أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب تنفيذ المرافق المتكاملة من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري والكهرباء، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة.

في السياق ذاته، تابع مسئولو جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر سير العمل بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية ويوفر بيئة متكاملة للسكان.

وقد تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمرحلة الخامسة، للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وشملت الجولة تفقد أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع بطريق SR3، وتنفيذ أعمال الإنترلوك بطرق R4 وR5 وR7، فضلًا عن أعمال الزراعة والتشجير وإنارة المداخل والمسطحات الخضراء.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الأخضر – المرحلة السادسة ضمن «سكن لكل المصريين»، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، الذي يضم عدد (82) عمارة سكنية بإجمالي (1968) وحدة، مع الإشارة إلى وجود تقدم ملحوظ في معدلات الإنجاز.

الإسكان المجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين العبور الجديدة حدائق العاشر

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

إجازة شم النسيم 2026

5 أيام متتالية.. متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

مفاجأة في أسعار الذهب

ارتفع 120 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد هدنة أمريكا وإيران

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

