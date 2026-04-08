وزيرة الإسكان تلتقي بالنواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم ومناقشة أهم الملفات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة عدد من الملفات المهمة.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، و بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتعاون مع مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق خطط الدولة التنموية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما أن نواب البرلمان يمثلون مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على تلبيتها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، مؤكدةً تقديم الدعم الكامل من الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لحل المشكلات التي تمس المواطنين.

من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، وكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تقدم أعضاء مجلس النواب بالشكر لوزيرة الإسكان على سرعة استجابتها لمطالب دوائرهم، وحرصها على الاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب، بما يعزز تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.