وزيرة الإسكان تؤكد دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء عدد من الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء.

وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة موقف القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

كما استمعت الوزيرة إلى مقترحات ومطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء الشركات، والتي تمثلت في مواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التأثيرات على سلاسل الإمداد.

ووجهت الوزيرة بدراسة تلك المقترحات بشكل فوري، والعمل على إيجاد آليات لدعم الشركات، وضمان استمرارية المشروعات، مع الحفاظ على معدلات التنفيذ والجودة.

وأكدت في ختام الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق ودعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.