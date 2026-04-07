انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحجز خلال أيام.. خطوات وشروط الحصول على شقق سكن لكل المصريين 2026

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اقتراب طرح مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين» لعام 2026، في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على وحدات سكنية مدعومة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. 

ومن المنتظر فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية. 

خطوات حجز سكن لكل المصريين 

حددت الجهات المختصة، مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على الراغبين في التقديم اتباعها لضمان إتمام عملية الحجز بشكل صحيح. 

تبدأ هذه الخطوات بإنشاء حساب إلكتروني على موقع الصندوق، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة، يلي ذلك استكمال استمارة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع المتاحة. 

كما يُطلب من المتقدم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، مثل بطاقة الرقم القومي السارية وشهادات إثبات الدخل، إلى جانب تقديم إيصالات السداد الخاصة بالمقدم والمصاريف الإدارية من خلال مكاتب البريد. 

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتائج النهائية. 

شروط تقديم سكن لكل المصريين 

أما فيما يتعلق بشروط التقديم، فقد وضع صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين. 

من أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم. 

كذلك يُشترط أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في نفس المحافظة التي يرغب في حجز الوحدة بها، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه داخل كل منطقة. 

وتشمل الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة، وألا يكون قد استفاد من أي مبادرات إسكان اجتماعي سابقة. 

كما يُلزم المتقدم بالالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن تفاصيل الطرح الجديد، وهو ما يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة فقط. 

ويأتي هذا الطرح الجديد في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، مع تسهيلات في إجراءات التقديم والسداد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين الباحثين عن سكن مناسب.

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
