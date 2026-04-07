الحجز خلال أيام.. خطوات وشروط الحصول على شقق سكن لكل المصريين 2026

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اقتراب طرح مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين» لعام 2026، في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على وحدات سكنية مدعومة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

ومن المنتظر فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية.

خطوات حجز سكن لكل المصريين

حددت الجهات المختصة، مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على الراغبين في التقديم اتباعها لضمان إتمام عملية الحجز بشكل صحيح.

تبدأ هذه الخطوات بإنشاء حساب إلكتروني على موقع الصندوق، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة، يلي ذلك استكمال استمارة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

كما يُطلب من المتقدم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، مثل بطاقة الرقم القومي السارية وشهادات إثبات الدخل، إلى جانب تقديم إيصالات السداد الخاصة بالمقدم والمصاريف الإدارية من خلال مكاتب البريد.

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتائج النهائية.

شروط تقديم سكن لكل المصريين

أما فيما يتعلق بشروط التقديم، فقد وضع صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين.

من أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم.

كذلك يُشترط أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في نفس المحافظة التي يرغب في حجز الوحدة بها، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه داخل كل منطقة.

وتشمل الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة، وألا يكون قد استفاد من أي مبادرات إسكان اجتماعي سابقة.

كما يُلزم المتقدم بالالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن تفاصيل الطرح الجديد، وهو ما يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة فقط.

ويأتي هذا الطرح الجديد في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، مع تسهيلات في إجراءات التقديم والسداد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين الباحثين عن سكن مناسب.