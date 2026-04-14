طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي قريبا .. خطوات التقديم والشروط كاملة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن مرحلة جديدة من طرح وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير مساكن ملائمة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن هذا الطرح الجديد من المتوقع أن يتم خلال الشهرين المقبلين، في ظل تزايد إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين"، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الإعلانات السابقة، سواء من حيث عدد المتقدمين أو نسب التنفيذ والتسليم.

مرحلتين أساسيتين للتقديم على الإعلان

وتمر عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية بمرحلتين أساسيتين، وتبدأ المرحلة الأولى بإنشاء حساب شخصي عبر منصة مصر الرقمية، ثم يقوم المتقدم بإدخال بياناته الأساسية بشكل دقيق، يلي ذلك تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، وسداد المصروفات الإدارية المطلوبة، والتي بلغت في الإعلان السابق نحو 700 جنيه.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد، ثم استكمال باقي البيانات إلكترونيا سواء عبر منصة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لضمان تسجيل الطلب بصورة صحيحة واستيفاء جميع الخطوات المطلوبة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مشروعات سكن لكل المصريين أصبحت تمثل نموذجا ناجحا لتدخل الدولة في تحقيق التوازن داخل السوق العقاري.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وهذا التوازن من خلال توفير وحدات مناسبة تلبّي احتياجات الشرائح الأكثر احتياجا، وتحد في الوقت ذاته من العشوائية في البناء والطلب غير المنظم".

الأوراق المطلوبة لحجز شقق 2026

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الضرورية التي يجب على المتقدم تجهيزها وتقديمها، ومن أبرزها:

- استمارة الحجز والإقرار الموجودين ضمن كراسة الشروط

- إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (إن وجدت)

- شهادة موثقة توضح قيمة الدخل الشهري

- مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية، إن وجدت

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة: تقديم سجل تجاري وبطاقة ضريبية، إلى جانب شهادة من محاسب قانوني معتمد

- شهادة التأمينات الاجتماعية أو كارنيه النقابة المهنية

- مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة

- شهادات ميلاد الأبناء

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات محل الإقامة

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووضعت الوزارة عددا من الضوابط والشروط لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتشمل ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 21 و50 عاما

- الالتزام بالحدود القصوى والدنيا للدخل، وفقا لما يحدده الإعلان

- ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري

- عدم امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض صالحة للبناء

- عدم الحصول على أي دعم سكني سابق من الدولة

- أن يكون محل الإقامة أو جهة العمل في نفس المحافظة التي يتقدم فيها للحصول على الوحدة

- الالتزام باستخدام الوحدة للسكن فقط، وعدم تغيير نشاطها لأي غرض آخر

وأكدت الوزارة أن هذه الوحدات مخصصة للإقامة الدائمة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات لشروط التعاقد أو إساءة استخدام الوحدات.

إقبال متوقع على الطرح الجديد

ومن المنتظر أن يشهد هذا الطرح إقبالا واسعا من المواطنين، خاصة في ظل تزايد الطلب على وحدات الإسكان المدعومة، إلى جانب تسهيل إجراءات التقديم بشكل إلكتروني، وتوفير أنظمة سداد ميسرة ضمن مبادرات التمويل العقاري، وهو ما يعزز فرص حصول شريحة أكبر من المواطنين على سكن مناسب.